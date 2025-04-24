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سياسة

وزير الشئون النيابية مهنئًا بذكرى تحرير سيناء: بطولات القوات المسلحة خالدة لا تنضب

ذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ذكرى تحرير سيناء 

وقال الوزير: ذلك اليوم الذي استعاد فيه الوطن قطعة غالية من أرضه بفضل إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل. اليوم الذي رُفعت فيه راية مصر خفاقة فوق أرضها المقدسة من جديد.

بطولات القوات المسلحة لتحرير سيناء

وأكد فوزي، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، وما تحمله رجال القوات المسلحة من فداء وإقدام في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن تراب الوطن وسيادته.

الحفاظ على أرض مصر بجهود القوات المسلحة 

وأشار إلى أنهم كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد، وعاهدوا الله والوطن على أن تبقى مصر حرة أبية، لا تُفرّط في شبر من أرضها، ولا تنحني أمام تحدٍّ أو عدوان.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نؤكد اعتزازنا بتضحيات أبناء القوات المسلحة، ونثمن ما قدموه ويقدمونه من بطولات خالدة لا تنضب. 

وأعلن تجديد العهد على مواصلة دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مختتما: كل عام ومصر بخير، وعاش شعبها الأبي وقواتها المسلحة العظيمة.

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