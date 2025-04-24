محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، قرارا رقم 656 لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

أبو حطب رئيسا لأشمون والزرقانى لحى غرب

وتضمنت الحركة نقل طارق عبده أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ونقل وليد سالم السيد أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا لحي غرب شبين الكوم، ونقل محمد طلعت الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

كما تم تصعيد ياسر عبد الستار سالم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيسًا لحي شرق شبين الكوم.



جاء ذلك عقب صدور قرار وزير التنمية المحلية اليوم بتعيين اللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية والمحاسب خالد النمر سكرتيرا مساعدا، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.

وأكد المحافظ أن هناك تقييما دائما ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.