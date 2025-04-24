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رياضة

أزمة معسكر يونيو، حسام حسن يرفض هذا المقترح لهاني أبوريدة

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

منتخب مصر، رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مقترح هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بالموافقة على خوض مباراة ودية للفراعنة وذلك خلال معسكر شهر يونيو المقبل.

وكشف مصدر بأن اتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لإقامة مباراة ودية أمام منتخب مصر ويرغب مجلس الجبلاية في الموافقة على إحداهما.

ولكن يتمسك حسام حسن بإلغاء المعسكر خاصة وأنه لن يكون له قيمة في ظل عدم انضمام لاعبي النادي الأهلي الذين يستعدون في نفس التوقيت لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

واقترح هاني أبوريدة إقامة معسكر المنتخب في يونيو بعدد جديد من اللاعبين لتكون فرصة لاكتشاف عناصر جديدة لصفوف الفراعنة، ولكن الأمر قوبل بالرفض من العميد.

معسكر يونيو سيشهد غياب عدد كبير من اللاعبين، والذي يعد القوام الأساسي للمنتخب ليس فقط لاعبي الأهلي، بل أيضا عدد من اللاعبين المحترفين، حيث سيغيب عمر مرموش الذي يستعد مع مانشستر سيتى للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

كما يعود كل من محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل، والذين يستعدان أيضا مع الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية.

وأكد حسام حسن في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أهمية لإقامة المعسكر خاصة مع غياب القوام الأساسي فضلا عن عدم وجود داعي لاستدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للمعسكر في ظل غياب أبرز العناصر الأساسية.

كما قال حسام حسن لهاني أبوريدة: إن المعسكر سيشهد أيضا غياب أحمد زيزو لاعب الزمالك، بعد انضمامه للنادي الأهلي وهو أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في تشكيل منتخب مصر.

ويكمن معسكر يونيو لمنتخب مصر أزمة أخرى في حالة وصول فريق بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذى تحدد أول يونيو وبالتالي غياب لاعبي الفريق السماوي عن معسكر الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة.

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