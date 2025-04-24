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محافظات

تصعيد سكرتير عام جديد لسوهاج بعد مشادة نظيره السابق مع نائب المحافظ

الدكتور منال عوض
الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بتصعيد أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، إلى منصب السكرتير العام للمحافظة، خلفًا للواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام السابق، الذي تم استبعاده على خلفية مشادة كلامية حادة وقعت بينه وبين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، أمام أحد المساجد، والتي تطورت إلى خلاف علني استدعى تدخل الوزارة.

وجاء قرار التصعيد بناءً على مذكرة رسمية رفعها محافظ سوهاج إلى وزارة التنمية المحلية، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأداء داخل ديوان عام المحافظة، خاصة بعد المشادة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وفي ذات السياق، قررت وزيرة التنمية المحلية تعيين الدكتور محمد حلمي في منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، خلفًا لأحمد مصطفى السايس، الذي تم تصعيده، وذلك في إطار حركة تنقلات محدودة أجرتها الوزارة مؤخرًا، شملت عددًا من القيادات المحلية في خمس محافظات.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرارات الحركة الجديدة جاءت في إطار سياسة الوزارة لتقييم الأداء بصفة دورية، وتصعيد الكفاءات القادرة على التعامل مع الملفات التنفيذية بشكل أكثر احترافية، وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل المحلي.

يُذكر أن الحركة التي اعتمدتها الوزيرة منال عوض شملت 10 قيادات محلية ما بين سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، بهدف الدفع بقيادات جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على تطوير العمل وتحقيق التنمية في المحافظات المختلفة.

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