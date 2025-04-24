مصرع تاجر مخدرات في حملة أمنية بقنا

لقي تاجر مخدرات مصرعه، اليوم الخميس، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام في مدينة فرشوط.

وأسفرت الحملة عن مصرع تاجر مخدرات وهارب من أحكام قضائية يُدعى أ.ب، بطلق ناري، خلال محاولة القبض عليه بادر بإطلاق الأعيرة النارية على الشرطة مما أدى إلى مصرعه في نجع القاضي بندر فرشوط.

جاري نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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