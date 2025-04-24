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حوادث

تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 منصات إلكترونية للنصب على مواطنين في 12 مليون جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 39 متهما بإدارة 3 منصات إلكترونية للنصب وهي  "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.


وكانت أجهزة الأمن، رصدت 3  تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).

 

وتم ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم ( 39 شخصا) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)  "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه".

 

وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة BTS RGA fbc منصات إلكترونية

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