الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ممرضة تتخلص من حياتها "شنقا" بعد رفض أهلها خطبتها فى سوهاج

ممرضة تتخلص من حياتها
ممرضة تتخلص من حياتها

أقدمت ممرضة على التخلص من حياتها “شنقا” بجنش حديدي بمروحة سقف غرفة بمنزلها بسبب تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضهما أهلها بمركز طما بمحافظة سوهاج.



تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد انتحار سيده بمنزلها بمركز طما عن طريق جنش حديدي بمروحة سقف غرفة منزلها.



وبالانتقال والفحص  تبين جثة “ندي ع ا ع”، 18 عام- ممرضة، مقيمه بذات الناحية  مسجاه علي ظهرها بغرفة نومها بالطابق الأول بالمنزل خاصتها ترتدي كامل ملابسها  تتدلي من جنش حديدي بمروحة سقف الغرفة  وبمناظرتها تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتم نقلها الى مشرحة مستشفي طما المركزي.


وقال والد المتوفاة 54 عام - صاحب محل دواجن والدة المتوفاة  “سلوي م ع ا” 48 عام - ربة منزل، مقيمان بذات الناحيه  بمضمون ما تقدم وأضاف بأن ابنتهما المذكورة أقدمت علي الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضهما ذلك  ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية  .

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابات ظاهرية الغرفة مستشفي طما المركزي مدير أمن سوهاج سقف

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لدعم وتطوير إنتاجية الثروة الحيوانية

قرارات عاجلة من النيابة في مقتل عاطلين بادرا بالاعتداء على شخصين واستوليا على دراجتهما البخارية

افتتاح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة وامتحانات شهر أبريل بالمدارس (صور)

بدء موسم حصاد تقاوي القمح بمزرعة جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتابع الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعي

الفرح تحول إلى مجزرة بسبب فتاة، مقتل تاجر أقمشة وإصابة آخر أمام الكوافير بسوهاج

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري والبلطي يخالفان التوقعات وارتفاع كبير يضرب 3 أصناف

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف وبشرى جديدة عن الليمون

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والبرتقال وارتفاع الجوافة

اليوم، انطلاق عرض مسلسل بريستيج

تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

خدمات

المزيد

انقلاب جذري ويستمر لأيام، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية