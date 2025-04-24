ممرضة تتخلص من حياتها "شنقا" بعد رفض أهلها خطبتها فى سوهاج

أقدمت ممرضة على التخلص من حياتها “شنقا” بجنش حديدي بمروحة سقف غرفة بمنزلها بسبب تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضهما أهلها بمركز طما بمحافظة سوهاج.





تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد انتحار سيده بمنزلها بمركز طما عن طريق جنش حديدي بمروحة سقف غرفة منزلها.





وبالانتقال والفحص تبين جثة “ندي ع ا ع”، 18 عام- ممرضة، مقيمه بذات الناحية مسجاه علي ظهرها بغرفة نومها بالطابق الأول بالمنزل خاصتها ترتدي كامل ملابسها تتدلي من جنش حديدي بمروحة سقف الغرفة وبمناظرتها تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتم نقلها الى مشرحة مستشفي طما المركزي.



وقال والد المتوفاة 54 عام - صاحب محل دواجن والدة المتوفاة “سلوي م ع ا” 48 عام - ربة منزل، مقيمان بذات الناحيه بمضمون ما تقدم وأضاف بأن ابنتهما المذكورة أقدمت علي الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضهما ذلك ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.

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