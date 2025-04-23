مصرع شاب طعنا على يد صديقه في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، على يد صديقه بعدة طعنات آلة حادة (مطواة) في الرقبة، بمنطقة الحصواية، التابعة لدائرة بندر قنا، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا إلى مكان الواقعة على الفور.



تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات آلة حادة مطواة في منطقة الحصواية التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مقتل “م.م”، بطعنات آلة حادة مطواة في الرقبة على يد صديقه وجاره يُدعى “ي.ع”، جارٍ إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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