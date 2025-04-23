الأوقاف تدفع بقيادات شابة لتسيير العمل الدعوي بمحافظات بني سويف والوادي الجديد وبورسعيد

أطلقَت وزارة الأوقاف دفعةً جديدة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الدعوية لتولي مسئولية عدد من المديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام منظومة العمل الدعوي والإداري، وتعزيز دور القيادات الشابة المؤهلة علميًّا وعمليًّا في مواقع المسئولية.



واعتمدَ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حركة تنقلات وتكليفات جديدة لخمسة من قيادات الصف الأول، جاءت جميعها ترجمة عملية لتوجه الوزارة نحو تجديد الدماء، وتوسيع قاعدة الكفاءات في الهيكل القيادي للأوقاف.

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة بخمس مديريات



وكلفَ وزير الأوقاف الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران بتسيير أعمال مديرية أوقاف بني سويف، وقررَ تكليف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم بتسيير أعمال مديرية أوقاف الوادي الجديد، والشيخ مختار عيسى دياب حمدان مديرًا لأوقاف بورسعيد، وأصدرَ قرارًا بتكليف الشيخ رمضان يوسف السيد خلف الله بتسيير أعمال مديرية أوقاف البحر الأحمر، وتكليف الشيخ هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي بتسيير أعمال مديرية أوقاف دمياط.



وأكدَت وزارة الأوقاف أن هذه الحركة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من تطوير الأداء القيادي، بما يواكب تطورات العصر، ويحقق الرسالة الدعوية على الوجه الأكمل، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية.



واختتمَت الوزارة بيانها بالتأكيد على ثقتها في قدرة القيادات الجديدة على أداء المهام الموكلة إليهم بكل إخلاص وتفانٍ، داعيةً لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني والديني.



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