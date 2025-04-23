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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لخادمة سرقت أموالا ولاب توب من شقة بالشروق

حبس خادمة، فيتو
حبس خادمة، فيتو

أمرت النيابة العامة بالشروق، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة خادمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي بعملة أجنبية، وجهاز "لاب توب"، من داخل مسكن مخدومتها، سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بمدينة الشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

سرقة مبالغ مالية من مسكن سيدة أجنبية بالشروق 

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بسرقة مبلغ مالي كبير بعملة أجنبية وجهاز "لاب توب" من داخل مسكنها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الخادمة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير بعملة أجنبية، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب"، من داخل المسكن محل الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبحوزتها مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية، وجهاز "لاب توب" تبين أنه من متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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