الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس الغد..رياح مثيرة للرمال وأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على بعض الطرق.

 

حالة الطقس غدا الخميس 24-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:24

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