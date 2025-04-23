فيورنتينا يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي

حقق فريق فيورنتينا فوزا خارج ملعبه على كالياري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب سردينيا أرينا، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي فيورنتينا، روبن جوسينس ولوكاس بيلتران في الدقيقتين 36 و48، بينما سجل هدف كالياري اللاعب روبرتو بيكولي في الدقيقة 7.

تورينو يفوز على أودينيزي

حقق فريق تورينو فوزا مستحقا أمام ضيفه أودينيزي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد تورينو الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

أحرز هدفي تورينو اللاعب تشي أدمز في الدقيقة 39 وعلي ديمبيلي في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما خاض كل منهما 33 مباراة.

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