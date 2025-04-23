الأربعاء 23 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: القاهرة تسجل 35 درجة مئوية في العاشرة صباحا لأول مرة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة ودخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية.

 

حالة الطقس غدا الخميس 24-4-2025 في محافظة الفيوم

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٦ درجة مئوية، ولأول مرة خلال العقد الأخير تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى الساعة العاشرة والنصف صباحا ٣٥ درجة مئوية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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