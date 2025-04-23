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حوادث

تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة ضد طبيب شهير

محكمة جنايات الجيزة،
محكمة جنايات الجيزة، فيتو

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة ضد طبيب شهير بمنطقة الدقي، وذلك لجلسة 17 يونيو المقبل، مع إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد المحبوسين منهم مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المحامين "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره لمكتب توثيق نادي الصيد – دون علم موكلهم الطبيب المعروف "أحمد ع"، حيث استخدم هذا التوكيل أمام موظفين عموميين بنيابة العياط، لإثبات ادعاءات كاذبة تم على إثرها إصدار أحكام نهائية ضد الطبيب في قضايا جنح.

 

وأوضحت النيابة العامة في التحقيقات أن المتهمين استغلوا التوكيل المزور، حيث قام أحدهم – بصفته وكيلًا عن المجني عليه – بالتوقيع على مستندات المعارضة والاستئناف في احدي القضية جنح العياط، رغم علمهم بزيفها، وهو ما مكنهم من تحقيق غرضهم بصدور أحكام ضد الطبيب.

 

وذكرت النيابة أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وقدم إيصال أمانة مزورا ضد الطبيب،  رغم علمه بتزوير الواقعة. 

 

كما نسبت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية (إيصالات أمانة)، وتزويده ببيانات كاذبة وتوقيعات منسوبة للطبيب المجني عليه، ما أدى إلى اكتمال الجريمة.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تقدموا ببلاغات كيدية ضد الطبيب بهدف الإضرار به قانونيا وإدانته بأحكام لا تستند إلى وقائع حقيقية.

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