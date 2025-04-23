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محافظات

محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقتي الحميدات والمعنا

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المخطط العمراني التفصيلي لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، وذلك في إطار مبادرة "حينا"، الهادفة إلى تطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، وإنشاء تكتلات سكنية جديدة تخدم أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده سيادته لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة وخطة المحافظة في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والمهندس وليد أبو العباس، مدير وحدة التخطيط العمراني، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قنا، بالإضافة إلى فريق مؤسسة الهابيتات وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمّن الاجتماع عرضًا توضيحيًا شاملًا لمخططات التطوير بمنطقتي الحميدات والمعنا، باعتبارهما مرتكزين رئيسيين لخدمة الخطط التنموية والاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى أن عملية التخطيط تمت وفقًا لمعايير عمرانية معتمدة، وبمشاركة فعالة من الأهالي عبر ورش عمل استمرت لأكثر من أربع سنوات.

المخطط يُسهم في رفع القيمة التسويقية للمنطقتين بقنا

من جانبه، أكد محافظ قنا أن اعتماد هذا المخطط يُسهم في رفع القيمة التسويقية للمنطقتين، ويُعزز من قيمة الأراضي بهما، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم بعد الاعتماد هي البدء الفعلي في أعمال البناء، بما يمهد الطريق أمام تنفيذ الخطط التنموية وبدء عمليات التفريق.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ القيادات التنفيذية وفريق تنفيذ المشروع بضرورة مراعاة أعمال الاستقطاع، بما يضمن حفظ حقوق صغار الملاك، من خلال إعادة توزيع القطع الكبيرة على الشوارع الرئيسية، مع التأكيد على تحقيق العدالة في حق الانتفاع للجميع.

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الهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مصطفى بكري عضو مجلس النواب

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