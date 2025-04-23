الأربعاء 23 أبريل 2025
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أخبار مصر

تفاصيل 5 مذكرات تفاهم بين مصر وجيبوتي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة التوقيع على مذكرات التفاهم التالية:


مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب. 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة 
برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2025/2028. 
مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، وإذاعة وتليفزيون جيبوتي.
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ووزارة الإعلام الجيبوتية


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.
   
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله
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