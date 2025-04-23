مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سيارة صدمته في قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتقرر نقله الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تفاصيل البلاغ بقنا

عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل لقي مصرعه في حادث بقرية الحلفاية بحري دائرة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع حمزة، يبلغ من العمر 3 أعوام، صدمته سيارة مسرعة في قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.