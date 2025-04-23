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حوادث

مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سيارة صدمته في قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتقرر نقله الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تفاصيل البلاغ بقنا

عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل لقي مصرعه في حادث بقرية الحلفاية بحري دائرة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع حمزة، يبلغ من العمر 3 أعوام، صدمته سيارة مسرعة في قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الوقف شمال محافظة قنا قنا قرية الحلفاية بحري قرية الحلفاية مديرية أمن قنا مركز شرطة الوقف مركز نجع حمادي

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