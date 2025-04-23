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تشكيل مباراة أتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو، فيتو
أتلتيك بيلباو، فيتو

يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس 

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: دانييل فيفيان، ييراي ألفاريز، يوري بيرشيش.

خط الوسط: أوسكار دي ماركوس،، إينييجو رويز دي جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، مروان سنادي، أوهيان سانسيت.

خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.

تشكيل لاس بالماس أمام أتلتيك بيلباو 

حراسة المرمى: دينكو هوركاش.

خط الدفاع: خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول، ستيفان بايتيتش.

خط الوسط: داريو إيسوجو، ألبيرتو موليرو، مارفين بارك، فيتي روزادا.

خط الهجوم: ساندرو راميريز، أوليفر مكبورني.

 

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أتلتيك بيلباو بيلباو لاس بالماس الدوري الإسباني الليجا

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