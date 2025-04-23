رئيس العلاقات الثقافية الخارجية: الذكاء الاصطناعي ضرورة لحماية التراث وتعزيز الإبداع

شاركت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، في الجلسة الوطنية الثانية للحوار حول الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومة، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

تناولت الجلسات، التي ناقشت الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مصر، ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في دعم الاستدامة البيئية، وصون التراث الثقافي وابتكار آفاق جديدة له، وتعزيز مجتمعات أكثر شمولًا وعدالة.

الذكاء الاصطناعى وحماية الموروث الثقافي

أكدت الدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا معرفيًا، بل ضرورة حتمية لإدارة وتحفيز العمل الثقافي، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وأوضحت أن وزارة الثقافة تعمل وفق رؤية استراتيجية تضع الذكاء الاصطناعي في صلب سياساتها، من منطلق إيمانه بأنه أداة قوية لدعم الإبداع وحماية الموروث الثقافي.

وإضافت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، بل في توظيفها أخلاقيًا وإنسانيًا بما يخدم الهوية الثقافية ويحمي حقوق المبدعين، مضيفة أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق توازن بين الأصالة والانفتاح التكنولوجي.

الذكاء الاصطناعي والتراث الرقمي المصري

كشفت عبد اللطيف خلال جلسة “الذكاء الاصطناعي والثقافة: صون الماضي وابتكار المستقبل"عن أبرز الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة، والتي تتضمن إطلاق مشروعات ضخمة لرقمنة المحتوى الثقافي، يأتي في مقدمتها مشروع “التراث الرقمي المصري”، الذي أتاح آلاف الكتب النادرة من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية، فضلًا عن توثيق الأرشيف الموسيقي بدار الأوبرا المصرية، وإعادة كتابة مئات الأعمال الموسيقية الأصلية.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتأسيس الهيئة المصرية العامة للملكية الفكرية يمثّلان خطوة مهمة على هذا الصعيد، لافتة إلى وجود إدارات متخصصة داخل الوزارة تعنى بحماية المصنفات الأدبية والفنية.

ولفتت إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الملكية في ظل تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تنظم ورش عمل وندوات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وشركاء دوليين ومحليين، لبناء قدرات المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي على فهم التحديات والمخاطر والفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

وأشارت الدكتورة رانيا عبد اللطيف الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، أن الثقافة لا يمكن أن تبقى على الهامش في عالم يتغير رقميًا بوتيرة متسارعة، مؤكدة التزام وزارة الثقافة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الثقافية، وحماية التراث المصري، وتعزيز حضور الإبداع المصري إقليميًا ودوليًا، دون التفريط في الأصالة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.