الحكومة تقرر تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا لدعم غرف زراعة النخاع بوزارة الصحة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتوفير التمويل اللازم لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمي بوزارة الصحة، وذلك بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، في ضوء أهمية هذا التخصص الطبي الدقيق في إنقاذ حياة المرضى، وسد الاحتياجات المتزايدة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتسريع التدخلات الجراحية العاجلة.

وقد تضمن التقرير إحصائيات دقيقة حول العمليات التي تم تنفيذها في مجالات متعددة مثل زراعة الكبد والكلى والنخاع وترقيع القرنية وتغيير المفاصل، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتوزيعها العادل على المحافظات.

وفي ضوء ما تم عرضه من إنجازات واحتياجات، وجّه رئيس الوزراء بتخصيص ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمي في مستشفيات وزارة الصحة، بهدف تعزيز هذا التخصص الحيوي وتوفير الخدمة للمرضى الذين يحتاجون إليها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وتوسع عدد الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

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