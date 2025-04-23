الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تقرر تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا لدعم غرف زراعة النخاع بوزارة الصحة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
ads

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتوفير التمويل اللازم لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمي بوزارة الصحة، وذلك بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، في ضوء أهمية هذا التخصص الطبي الدقيق في إنقاذ حياة المرضى، وسد الاحتياجات المتزايدة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتسريع التدخلات الجراحية العاجلة.

وقد تضمن التقرير إحصائيات دقيقة حول العمليات التي تم تنفيذها في مجالات متعددة مثل زراعة الكبد والكلى والنخاع وترقيع القرنية وتغيير المفاصل، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتوزيعها العادل على المحافظات.

وفي ضوء ما تم عرضه من إنجازات واحتياجات، وجّه رئيس الوزراء بتخصيص ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمي في مستشفيات وزارة الصحة، بهدف تعزيز هذا التخصص الحيوي وتوفير الخدمة للمرضى الذين يحتاجون إليها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وتوسع عدد الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدخلات الجراحية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنهاء قوائم الانتظار النخاع العظمي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مستشفي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الصحه

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

قرى جديدة للظهير الصحراوي في أسوان والمنيا، الحكومة تقرر تخصيص أراضٍ لدعم التوسع العمراني

تعزيز البنية الشرطية في شمال سيناء، الحكومة تقرر تخصيص أراضٍ لإقامة مقرات أمنية جديدة

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الترانزيت المجاني مستمر حتى أبريل 2026، الحكومة توافق على تيسيرات جديدة لتحفيز السياحة

13 قرارا جديدا وعاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

استدعاء مدير الطب البيطري بطنطا للتحقيق في واقعة مقتل كلب "هاسكي"

الذهب يتراجع 3% بالأسواق العالمية إلى 3279 دولار للأونصة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية