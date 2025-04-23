وكيل وزارة التعليم يشهد زراعة 500 شجرة بمدارس قنا

دشن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أولى فعاليات المبادرة التي تنفذها إدارة قنا التعليمية بقيادة وفاء رشاد خلف الله مدير عام الإدارة وبمشاركة مجتمعية من النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب لزراعة 500 شجرة بمدارس الإدارة بمعدل 20 شجرة لعدد 25 مدرسة.

أشرف الصابر والجبلاوي ورشاد على زراعة طلاب مدارس مدينة العمال الابتدائية والسادات الإبتدائية وحامد سليمان الإعدادية بنين وجنوب قنا الإعدادية بنات للأشجار بأفنية المدارس.

تشجير المؤسسة التعليمية

محفزا الطلاب على الحفاظ على تلك الأشجار ورعايتها بمشاركة إدارة المدرسة والتربية الزراعية والمراجعة الداخلية وتعظيم المسئولية المجتمعية في نفوس الصغار نحو الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة المشاركة في نظافة وتجميل وتشجير المؤسسة التعليمية التي يقضي بها جزءا كبيرا من حياته وتسهم في تشكيل وجدانه وميوله بحسب ما تنادي به استراتيجيات التعلم الحديثة ومن بينها ثقافة التوكاتسو.

أثنى الصابر على المبادرة الطيبة من النائب لإدارة قنا التعليمية، وكذلك مساهمات المحافظة وجهاز شئون البيئة والمؤسسات المجتمعية والأحزاب ورجال الأعمال في تشجير المدارس في شتى الإدارات بمحافظة قنا بالتنسيق مع سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وفق خطة تتابعها ايريني سمير مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، منوهًا أن الإكثار من التشجير بمدارس محافظة قنا يسهم في زيادة نسب الأكسجين وتخفيف وطأة الحر في شهور الصيف.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتكثيف أعمال التشجير بالمدارس للحفاظ على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤية مصر 2030'.

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