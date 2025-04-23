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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لدعم وتطوير إنتاجية الثروة الحيوانية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لدعم وتطوير إنتاجية أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية، بحضور الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور جمال سلومة، مستشار المحافظة للثروة الحيوانية، وعدد من المختصين بمديرية الزراعة وجاء هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة سوهاج لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل تكاليف الإنتاج الحيواني، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.


واستعرض الاجتماع موقف استغلال مساحة 50 فدانا غير مستغلة بمصنع الهدرجة التابع لشركة الزيوت والمنظفات بأولاد عزاز، وذلك لزراعتها بعد أن تم دراسة التربة والمياه، وتبين صلاحيتها لزراعة محصول الذرة الشامية كمدخل لإنتاج الأعلاف، وكذا استغلال 4 عمارات تابعة للشركة غير مستغلة منذ إنشائها، من خلال طرحها للإيجار.

كما ناقش الاجتماع مقترح إحدى الجمعيات الأهلية لمشروع إنتاج الأعلاف غير التقليدية من خلال استخدام المخلفات الزراعية، ووجه المحافظ بمخاطبة وزارة الزراعة لإنشاء فرع معهد بحوث الإنتاج الحيواني " قسم بحوث استخدام المخلفات الزراعية " بسوهاج، وذلك للاستفادة من خبرات المعهد في إنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة وتطوير الإنتاج الحيواني بالمحافظة، على أن يتم تنفيذ ندوات توعوية لمربي الدواجن تبدأ بمركز طهطا، وذلك بالتنسيق بين مركز البحوث الزراعة ومديرية الزراعة.

يأتي ذلك في إطار رؤية محافظة سوهاج لدعم الإنتاج الحيواني، وتقليل الفجوة الغذائية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

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التنمية الاقتصادية المستدامة محافظة سوهاج محصول الذرة الشامية تكاليف الانتاج تعزيز الأمن الغذائي

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