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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة استشهاد ضابط شرطة بقنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة استشهاد ضابط شرطة، والشروع في قتل 4 آخرين في أبوتشت إلى مايو المقبل.

تفاصيل البلاغ بقنا

تعود أحداث القضية إلى يومي 18 و27 يونيو 2022،  عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عيد.ع.ع، وعبد العزيز ع.ع، وشقيقه أحمد، وعبد الله.م.ع، تهمة قتل العقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والشروع في قتل العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم عبد القادر محمد، والرائد محمد أحمد الملقب، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب حسام طارق عبد القادر، معاون مباحث أبوتشت، واستعمال القوة ضد آخرين، بأن أطلقوا النيران في محاولة منهم للهرب، أثناء محاولة ضبطهم وإحضارهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة،  مما أسفر عن استشهاد العقيد محمد جمال نصاري، إثر إصابته بطلقات نارية.

أُحيلت القضية التي حملت رقم 335 لسنة 2024 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 41  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قررت تأجيلها إلى مايو المقبل.

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