قرارات عاجلة من النيابة في مقتل عاطلين بادرا بالاعتداء على شخصين واستوليا على دراجتهما البخارية

بدأت النيابة العامة بمركز جرجا بسوهاج التحقيق فى واقعة مقتل عاطلين بادرا بالاعتداء على شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية بالضرب وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة أحدهما مما أدى لإصابة الأول بـ"جرح رضي بفروة الرأس" والثاني بـ"رش خرطوش بالساق اليسرى"، واستوليا على الدراجة البخارية، فقام المجني عليه الأول بالاستعانة بشقيقه، وملاحقتهما ومحاولة إيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا.

قام المتهمان بإشهار سلاح ناري فـي وجههما لتهديدهما فقام المجني عليه الأول بإطلاق عدة أعيرة صوبهما من سلاح ناري أحضره من مسكنه بمساعدة شقيقه، نجم عنه إصابتهما بطلقات نارية ووفاتهما فى الحال.

مقتل عاطلين تعديا على شخصين يستقلان دراجة بخارية

كان اللواء صبرى صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بتلقي مركز جرجا بلاغا من كل من: سيد ع. س. م.، 37 عاما، مزارع، وصديقه أحمد ف. ا. ص.، 55 عاما، فني كهرباء، ومقيمين بدائرة مركز جرجا، بأنه أثناء استقلالهما دراجة بخارية يقودها الأول، بطريق فرعي بنفس المنطقة، فوجئا بشخصين مجهولين قاما بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى لحدوث إصابة الأول "جرح رضي بفروة الرأس" والثاني "رش بالساق اليسرى" والاستيلاء على الدراجة البخارية.

فقام المجني عليه الأول بالاستعانة بشقيقه علاء، 45 عاما، عامل، وملاحقتهما وإطلاق عدة أعيرة نحوهما من سلاح ناري حصل عليه من مسكنه بمعرفة شقيقه؛ ما أدى لإصابتهما بطلقات نارية ووفاتهما.

وتبين وجود جثتي كل من عاصم خ. م. ع.، 20 عاما عاطل، ومقيم بمركز العسيرات، ومحمد ش. م. ا.، 18 عاما عاطل، ومقيم بمركز المنشاة.



وبمناظرتهما تبين إصابة الأول بطلق ناري بالصدر، والثاني بطلق ناري بالوجه، وعثر بجوار الأول علي بندقية خرطوش، وبجوار الثاني على فرد روسى.



تم ضبط سلاح ناري بندقية آلية عيار بإرشاد الأول، وتحرر المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت استدعاء الطب الشرعى وتشريح الجثتين، والتحفظ على المتهمين، والسلاح المستخدم فى الواقعة.

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