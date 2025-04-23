مدير تعليم قنا يتفقد مدارس أبو حزام ويكرم مدير المدرسة الإعدادية

كرم هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا حسن علي محمد مدير مدرسة أبو حزام الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية والتي تضم 538 طالبا موزعين على 12 فصلا دراسيا؛ تقديرا لمساهمته الفاعلة في نجاح دور المدرسة كمنارة تربوية وثقافية ورياضية بالقرية وارتفاع نسبة الحضور بالصفوف الثلاثة ونجاحه في تكوين ظهير مجتمعي داعم لمسيرة التعليم من أهل البلدة ومن الخريجين القدامى.

وشهدت مراسم التكريم الدكتور أحمد سعد جريو مدير التعليم الإعدادي بالمديرية والدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية وعبد الرؤوف عبد الواحد وكيل الإدارة وقيادات التعليم بالإدارة.

كما وجه مدير تعليم قنا بتكريم سعيد عبد الواحد مدير مدرسة ابو حزام الإبتدائية المشتركة التي تضم 1270 طالبا موزعين على فترتين في 26 فصلا دراسيا نظرًا للمستوى الجيد في القراءة والكتابة الذي ظهر به تلاميذ الصف الأول الابتدائي أثناء المرور والاختبار الذي أجراه الوكيل ومدير نجع حمادي التعليمية على فصول المدرسة.

انتظام الدراسة بالمدارس فى قنا

وثمن تفاني وإخلاص أعضاء هيئة التدريس بالمدرستين الإبتدائية والإعدادية في أداء رسالتهم وانتظام الدراسة بالمدارس رغم التحديات الجغرافية والاجتماعية التي قد يراها البعض عائقا، ومساندة الطلاب في تحقيق نتائج متميزة في الشهادة الإعدادية.

في كلمته أمام أعضاء هيئة التدريس وبعض من قيادات القرية وقدامي المعلمين والخريجين أشاد بالتكاتف الذي ينبذ العنف ويعزز التزام الطلاب وتغيير الصورة الذهنية الموروثة عن قرية أبو حزام ويعظم من دور المدرسة في تشكيل ثقافة الفرد وتعديل سلوكه.

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