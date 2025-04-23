مصطفى الصياد: 10.6 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية في عام 2024

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترجمة هذا الاهتمام، خاصة أن القطاع يمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى، حيث يمثل أكثر من 15% نسبة فى الناتج القومى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وقال الصيد خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم: بلغ حجم الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار فى عام 2024، مؤكدا أن الوزارة تتفق بشكل كامل مع توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة الخاصة "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

تعزيز التنمية الزراعية

وأكد نائب وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على دعم القطاع بشكل كامل، وهناك جهود كبيرة لتعزيز التنمية الزراعية، بداية من الاهتمام بصورة كبيرة بالتصنيع الزراعي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، حيث تم فتح 160 سوقا خارجيا.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي، فقد احتلت الصادرات الزراعية المصرية مكانة مرموقة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم وتطوير منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية لا سيما في المحاصيل التصديرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية

وأضاف الصياد: إن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية الهامة مثل جميع أنواع الخضروات والفاكهة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة حيث تحقق فائض تم تصديره للخارج بكمية حوالي 8.6 مليون طن خلال عام 2024، وقد حققت بعض المنتجات والسلع الزراعية قدرا ملموسا من الاكتفاء الذاتي، مثل: (الأرز والألبان الطازجة ولحوم الدواجن وبيض المائدة، وهناك بعض السلع الزراعية التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل: (الأسماك والسكر).

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