اتحاد النقابات الفنية: لم يتم التحقيق مع محمد رمضان لهذا السبب

أعلنت المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاثة أنه لن يتم التحقيق مع الفنان محمد رمضان في أزمة الأخيرة خلال حفلته بأمريكا، والملابس التي ارتداها بها.

وقال سيد محمود المستشار الإعلامي للنقابات الفنية إن الفنان محمد رمضان قدم اعتذارا رسميا للجمهور على طريقته الخاصة على السوشيال ميديا، وما دام قدم اعتذارًا بناء على القوانين لا يتم التحقيق معه.

وأشار في تصريحات له إلى أنه لم يتم تقديم شكوى رسمية للنقابات الفنية الثلاثة أو شكوى من جهة رسمية أصدرت، ومحمد رمضان اعتذر للجمهور، وما دام قدم اعتذار ده كفيل أن الملف يتقفل.

وأضاف محمد رمضان أساء لفنه ولمشواره الفني، وتعرض لانتقادات كثيرة، والجمهور حاكمه بطريقته الخاصة على السوشيال ميديا.

وكان الفنان محمد رمضان، قد خرج عن صمته للرد على أزمة، إطلالته الأخيرة في أحد المهرجانات الفنية بأمريكا، والتى تعرض بسببها لانتقادات حادة من الجمهور.

في هذا السياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو ليوضح من خلاله سر إطلالته الأخيرة.

وقال رمضان، خلال الفيديو: "أنا كنت مأجل الرد لحد الحفلة الثانية، الحفلة اللى شايل فيها اسم بلدي وجمهوري من أول يوم، جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه، عارف إني عمري ما لبست واحدة ست في فيلم ولا مسلسل".

وتابع “رمضان”: “جمهوري اللى حافظني عارف إني لبست حلق في فيلم وكليب، لكن في الحقيقة عمره ما لبس ولا هيلبس حلق، وعارف إن أكيد إن الأوت فيت ميقصدش الشكل اللي طلب بيها في السوشيال ميديا”.

وأختتم “المقصود من الإطلالة هو الشكل الفرعوني، مش الشكل اللى الناس فهمته”.

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