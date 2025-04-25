ميشيل الجمل: الاستثمارات الخليجية في مصر تعد عنصرا داعما للاستقرار الاقتصادي

أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعد عنصرًا داعمًا للاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقًا واسعًا وبنية تحتية مؤهلة، مما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار، خاصة مع توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين سلاسل الإنتاج، لافتا الى أن الاستثمارات الخليجية تمثل داعما لهذه التوجهات من خلال ضخ تمويلات في مشروعات قائمة أو إنشاء كيانات جديدة بالشراكة مع المستثمر المحلي.

وجود شراكات خليجية داخل قطاع الصناعات الكيماوية يسهم في تعميق التصنيع المحلي

ولفت إلى أن وجود شراكات خليجية داخل قطاع الصناعات الكيماوية يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مشددًا على ضرورة استمرار دعم هذه الشراكات من خلال تشريعات واضحة، وضمانات عادلة للطرفين، بما يحفظ مصالح الدولة ويحقق مكاسب للمستثمر.

وأكد أن دخول رؤوس الأموال الخليجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة الكيماوية يُساهم في نقل التكنولوجيا، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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