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سياسة

وفر مالي 65 مليون جنيه، الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024

مناقشة حساب ختامي
مناقشة حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ، فيتو

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.

مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ

واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام. حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ(680,951,654) مليون جنيه مصري، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه. 

سياسة ترشيد الإنفاق في مجلس الشيوخ

وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيه (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%. 

تحقيق وفر مالي في موازنة مجلس الشيوخ

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك

كما وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

 

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الشيوخ مجلس الشيوخ الحساب الختامى السنة المالية السنة المالية 2023 2024 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

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