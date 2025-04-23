تفاصيل اجتماع السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية لمتابعة عقد تدوير المخلفات (صور)

عُقد اليوم اجتماعا موسعا للجنة مراقبة تنفيذ العقد المبرم بين محافظة الدقهلية والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "، وذلك برئاسة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية نخبة من قيادات العمل البيئي والمالي والتخطيطي بالمحافظة.

وجاء ذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تفعيلًا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 114 لسنة 2021

ويأتي هذا الاجتماع تفعيلًا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 114 لسنة 2021، القاضي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ بنود التعاقد وضمان سير العمل بكفاءة في مواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائي للمخلفات.

تفاصيل مناقشة تقارير اللجان الفرعية بالمحافظة، والتي رصدت كميات المخلفات

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفرعية بالمحافظة، والتي رصدت كميات المخلفات الموردة إلى مواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائي خلال الفترة من 16 مارس حتى 15 أبريل 2025. كما تم استعراض التحديات التي تواجه التنفيذ العملي لبعض المراحل التشغيلية، وسبل التغلب عليها بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والالتزام البيئي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في المتابعة الدورية لأعمال المشروع، والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف المعنية، بما يحقق أقصى استفادة من عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، وذلك في إطار رؤية المحافظة نحو التنمية المستدامة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية تُعد من المحافظات الرائدة في تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع التوجهات القومية للدولة المصرية في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والأستاذ بدر السيد مدير الشئون المالية بالمحافظة والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني.

والدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل وبناء القدرات والمهندس إبراهيم فكري مدير إدارة الرصد والمتابعة والمهندسة هناء محمد مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "إيكارو" والمهندس محمود زاهر مدير مشروع "إيكارو" بالدقهلية والأستاذ محمد صلاح المدير المالي بالشركة.

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