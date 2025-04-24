محمد البهى: الاستثمارات الخليجية المباشرة لمصر تجذب النقد الأجنبي وتعزز الاقتصاد المحلي

اكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات،أن الاستثمارات الخليجية المباشرة الى مصر احد الاليات الهامة التى تساهم في تحقيق حالة من الاستقرار للنقد الأجنبي، بما ينعكس على زيادة حجم الايرادات،مما ينعكس على خفض العجز الكلي.

تأثير الاستثمارات الخليجية على فرص التشغيل المحلي

وفيما يتعلق بتأثير تلك الاستثمارات على فرص التشغيل المحلي، فأنها بالطبع ذات تأثير مباشر فى ذلك الامر من خلال المساهمة في تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة لا تستطيع الحكومات تمويلها وحدها، وأحيانًا تكون هذه الاستثمارات مصحوبة بنقل تكنولوجيا، هذا بالاضافة الى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول وتوثيق العلقاات الاقتاصدية والتجارية المشتركة، واتاحة المزيد من فرص عمل جديدة للشباب من خلال انشاء المشروعات الاقتصادية المتنوعة، بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة

واشار الى اهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مما يساهم فى تحسين معدلات النمو بهذه الدول، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات

امكانية تحويل الديون إلى فرص تنموية عبر زيادة الصناعة والإنتاج

وفيما يتعلق بامكانية تحويل الديون إلى فرص تنموية عبر زيادة الصناعة والإنتاج، قال ان البهى ان تطوير القطاع الصناعي ليصبح مصدرًا قويًا للتصدير وتقليل الاستيراد فضلا عن التوسع فى تطوين الصناعة المصرية هو السيبل لذلك الامر فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص، وتسهيل تأسيس المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان وزارة الاستثمار قدمت عدد من الاجراءات والتسيرات لدعم مناخ الاستثمر فى مصر مؤخرا

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