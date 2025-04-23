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جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

جداول امتحانات الفصل
جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 لجميع المراحل التعليمية.

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد اليوم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان الإمتحانية بما يضمن بيئة مناسبة للطلاب مع التأكد من توافر الرعاية الطبية والتأمين الكامل بالتنسيق مع اللجان المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الإمتحانات.

منع الباعة الجائلين من التواجد حول اللجان الإمتحانية


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تأهب تام لدعم العملية التعليمية خلال فترة الإمتحانات.

 

كما وجه بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني محافظة المنوفية مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنوفية

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