الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أبرز 6 تصريحات لـ ريم البارودي مع نزار الفارس

نزار الفارس وريم
نزار الفارس وريم البارودي، فيتو

استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس الفنانة ريم البارودي في برنامج “العراق الحدث” للحديث عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية.

 

وأطلقت ريم سلسلة من التصريحات الجديدة ببرنامج العراق للحديث ونستعرض أبرز 6 تصريحات لها من اللقاء:

 

  • مقالب رامز جلال بفلوس كثيرة وكان  متفق عليها
  • التدين ليس له دخل بالحجاب
  • عاملة كمين لـ أبو هشيمة بلبسي للتايجر
  • خلافي مع ريهام سعيد رد فعلي غير متوقع
  • أنا مع زينة مش مع أحمد عز
  • ممكن ازوج ببلاش ومن غير فلوس

نزار الفارس وريم البارودي

وقبل نزار الفارس يد ريم البارودي أثناء كواليس تصوير حلقتها في برنامج العراق الحدث.

ومن ناحية أخري كانت قد كشفت الفنانة سمية الخشاب، طبيعة علاقتها بالفنانة ريم البارودي بعد مبادرة الصلح التي قامت بها الأخيرة.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "أنا وريم من زمان بنكلم بعض من سنين، كل الناس عارفة الموضوع ده، من أيام ما كنت بعمل مسلسل الحلال".

 

وأضافت سمية الخشاب: "احنا من 2019 بنتكلم عادي، بالعكس ريم لذيذة وعلاقتنا ببعض كويسة جدا، وأتمنى لها كل التوفيق والحب".

وتابعت: "هي لطيفة جدًّا ودايما تبارك لي على كل حاجة جديدة، في ود الحمد لله، وربنا ما يجعل حد يخاصم حد".

وكانت  الفنانة ريم البارودي قالت في برنامج “واحد من الناس” إن الصلح تمَّ بينها وبين سمية الخشاب منذ 4 أو 5 سنوات، وليس أمرًا جديدًا بحسب ما تمَّ تداوله في بعض المواقع الفنية، موضحة: «أنا بادرت بالصلح لأن الماكيير الخاص بي وبها واحد، وفي أحد المرات كان موجودًا معي ويهاتفها، وسألني هل ترغبين في مكالمتها قلت له نعم، وبالفعل كلمتها وباركت لها على مسلسل موسى الذي كانت تشارك في بطولته مع محمد رمضان آنذاك، وانتهى بذلك الخلاف».

وكشفت ريم البارودي أنّها قدمت واجب العزاء في وفاة والدة سمية الخشاب، بينما قدمت الأخيرة لها التعزية بعد وفاة والدها أيضًا، وأكّدت أنَّ العلاقة بينهما اتخذت منحنى أقرب إلى الصداقة، «عرضت بعدها عليَّ دور في فيلم التاروت من بطولتها مع رانيا يوسف، وأنا اعتذرت لظروف شخصية وأخرى مهنية، إذ تحدثت مع المخرج في العديد من التفاصيل التي لم تكن تناسبني في الدور».

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الإعلامي العراقي نزار الفارس العراقي نزار الفارس الفنانة ريم البارودي الفنانة سمية الخشاب ريهام سعيد ريم البارودي محمد رمضان
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