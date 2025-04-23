الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالملايين في باب الشعرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بملايين الجنيهات من داخل محل مصوغات بمنطقة باب الشعرية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

سرقة مشغولات ذهبية بباب الشعرية 

كانت مديرية أمن القاهرة  تلقت إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بضبط ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو معلومات جنائية، بتهمة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بدائرة القسم.


وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث تفيد بقيام المتهمين بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم جزء من المسروقات الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي تبين أنه من متحصلات بيع جزء آخر من المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

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