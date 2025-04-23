جنايات نجع حمادي: المؤبد لـ ٣ متهمين قتلوا حارسًا بمشروع الصرف الصحي بدشنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل عامل، بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

قتل حارس بمشروع الصرف الصحي بدشنا

تعود أحداث القضية إلى 14 ديسمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين يحى ا. ي.، وأحمد ع. م.، وعاطف ج. م.، تهمة قتل المجني عليه أحمد ج. م.، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء عمله كحارس لشركة خاصة بمشروع الصرف الصحي بدشنا، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 15774 لسنة 2022 جنح دشنا، والمقيدة برقم 4057 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.

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