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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية للقطاع الخاص

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، فيتو

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام: إن الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية لعرضها على القطاع الخاص المصري والأجنبي في مجالات متنوعة، تمتد من التشييد والتعدين والصناعات الكيماوية إلى الأدوية والغزل والنسيج.

فرص استثمارية لشركات حكومية للقطاع الخاص

وأشار شيمي، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، إلى أن بداية التعاون كانت من شركة النصر للسيارات التي عقدت شراكة مع القطاع الخاص، في عمليات التصنيع والتسويق، لإنتاج سيارات الركوب، والتي سترى النور في الربع الثالث من هذا العام، وفق الخطة الموضوعة.

إعادة هيكلة الشركات الحكومية

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أن 172 شركة عامة و6 شركات قابضة جاري العمل على هيكلتها وحوكمتها لتطوير أنظمة إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتحول إلى شركات رابحة خلال العام المالي القادم. 

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