غلق مزلقان فرشوط في قنا لمدة 4 أيام

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط،شمال محافظة قنا، غلق مزلقان فرشوط المحطة لمدة 4 أيام، ابتداءً من الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، الساعة 7 صباحًا، حتى يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، الساعة 7 مساءً.

ويأتي هذا الغلق لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة المزلقان وتأمين عبور القطارات والمركبات.

وسيكون الطريق البديل هو مزلقان الكوم الأحمر ومزلقان آخر، وستكون هذه المزلقات البديلة مفتوحة لخدمة المواطنين خلال فترة الغلق.

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