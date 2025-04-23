الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر

مواد متعلقة

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الترانزيت المجاني مستمر حتى أبريل 2026، الحكومة توافق على تيسيرات جديدة لتحفيز السياحة

13 قرارا جديدا وعاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الحكومة تبدأ في تطبيق توجيهات الرئيس لتيسير إجراءات المستثمرين

"معلومات الوزراء" يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي.. يوضح تأثير أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

الذهب يتراجع 3% بالأسواق العالمية إلى 3279 دولار للأونصة

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

استدعاء مدير الطب البيطري بطنطا للتحقيق في واقعة مقتل كلب "هاسكي"

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية