"الزراعة" تطلق حملة مع "مستقبل مصر" و"الاتحاد التعاوني" لحث المزارعين على توريد القمح المحلي

قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إن وزارة الزراعة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والاتحاد التعاوني الزراعي، أقاموا ندوة، شارك فيها قيادات من جهاز مستقبل مصر وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومديري التعاون وقيادات الجمعيات التعاونية الزراعية.

تناولت الندوة الحوافز التي تقدمها الدولة لمزارعى القمح من الزراعة حتى الحصاد.

تقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق الأمن الغذائي

وأكد "عضام" ضرورة حث المزارع على توريد محصول القمح؛ لما في ذلك من مصلحة الدولة المصرية بصفة عامة والمزارع بصفة خاصة، وتقليل عملية الاستيراد من الخارج وتحقيق الأمن الغذائي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلى.

كما أكد ضرورة الاهتمام بمراعاة ضوابط عمليات تعبئة ونقل وتخزين محصول القمح؛ مما يؤدي إلى سلامة جودة المحصول وتقليل الفاقد.

وأشار إلى التعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجهاز مستقبل مصر في توريد وتسويق محصول القمح لضمان تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كانا قد عقدا اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية؛ لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.

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