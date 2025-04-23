الأربعاء 23 أبريل 2025
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سياسة

مع عودته الجمعة المقبل، نائب يسأل الحكومة عن مكاسب التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

تقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، التعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، بشأن الوفر المالي المتوقع من عودة تطبيق  التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة المقبل.

عودة تطبيق التوقيت الصيفي

جدير بالذكر أنه طبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى تنص المادة الأولى على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 تقرير عودة نظام التوقيت الصيفي

وأشار النائب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها، بشأن تقرير عودة نظام التوقيت الصيفي، وأسباب العمل به بعد إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب.

وأوضح أنه تحدث خلال هذه الاجتماعات مسئولي ومندوبي وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، فيما يخص فوائد هذا تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

حقيقة الوفر في الطاقة بعد عودة التوقيت الصيفي 

وطالب عضو مجلس النواب بكشف الفوائد التى تعود على الدولة من عودة التوقيت الصيفي، وهل سيوفر بالفعل أموال كما ذكر مسئولي الحكومة، لافتا إلى أنه خلال المناقشات، تم التأكيد أن ما سيتم توفيره في قطاع الكهرباء حوالي 147 مليون جنيه فقط  لا غير، وقد يصلوا إلى 750 مليون جنيه بما يساوي حوالي 15 مليون دولار.

وأوضح النائب، أن المناقشات كشفت أيضا أن مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أكدوا أنه يوجد أكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة، وأنه توجد أمور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكييف السيارات.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحصائية ما تم توفيره منذ تطبيق نظام التوقيت الصيفي حتى الآن، قائلا: القانون يتحدث عن توفير 1% فقط، متسائلا: ماذا عن الـ22 % إهدار فى الطاقة طبقا للإحصائيات.

وأكد أن إهمال إنارة الشوارع نهارا  يمثل من 12 إلى 15 مليار جنيه سنويا، مطالبا الحكومة بضرورة الكشف عن الوفر الحقيقي الذي تم بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

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