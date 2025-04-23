الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

خادمة أجنبية تسرق أموالا ومشغولات ذهبية بالمعادي، والنيابة تحقق

ضبط متهمة، فيتو
ضبط متهمة، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خادمة أجنبية لقيامها بسرقة مبالغ مالية (بالعملات الأجنبية والمحلية)، وقطعة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومها بمنطقة المعادي.

أحيلت للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات في الواقعة.

ضبط خادمة أجنبية بالمعادي 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي بفيد بضبط خادمة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامها بسرقة مبالغ مالية (بالعملات الأجنبية والمحلية) وقطعة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص بمنطقة المعادي، حيث تعمل لديه في الخدمة المنزلية.


وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها قامت بتصريف قطعة المشغولات الذهبية لدى أحد عملائها، وهو مالك محل مصوغات تبين أنه سيئ النية، حيث تم ضبطه وبحوزته المصوغات المستولى عليها.

كما اعترفت المتهمة بإنفاق المبالغ المالية المسروقة على متطلباتها الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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