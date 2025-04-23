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حوادث

أمن القاهرة ينهي مغامرة "لص الموتوسيكلات" بعد ارتكاب 4 وقائع بالمقطم

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية عقب تنفيذ 4 عمليات سرقة بمنطقة المقطم.

 

سرقة الدراجات النارية بالمقطم 
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية – عقب ورود معلومات عن تخصصه في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".


وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام ذات الأسلوب، وأرشد عن مكان الدراجات المستولى عليها، والتي تم العثور عليها بحوزة عميله "سيئ النية" والذي تم ضبطه هو الآخر، وتحريز الدراجات تمهيدًا لإعادتها لأصحابها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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