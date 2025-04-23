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ثقافة وفنون

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين

الناقد عصام زكريا،
الناقد عصام زكريا، فيتو

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة التي تُقام في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل، عن لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين.

لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين 

وتضم اللجنة في عضويتها: الناقد السينمائي الدكتور ضياء مرعي - الناقد الفني عصام زكريا، الناقدة الفنية رانيا يوسف. 

تكريم أحمد مالك 

وكان مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة قد أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنان أحمد مالك، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرا لمسيرته الحافلة بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، محليا ودوليا.

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