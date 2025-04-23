تحرير 35 مخالفة تموينية في حملات رقابية مكثفة على الأسواق بقنا

شنت مديرية التموين بقنا حملات رقابية موسعة على المخابز البلدية والسياحية، والمنشآت التموينية، ومحطات الوقود، والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول السلع، وضبط الأسعار، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.

حملات تموينية متنوعة بقنا

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة. ففي إدارة تموين نقادة، تم تحرير محضر لحيازة 10 لفات أرز مجهولة المصدر، وآخر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في محل طيور، بالإضافة إلى محضر لتجميع جوالين دقيق مخابز داخل طاحونة غير مرخصة.

وفي الرقابة التموينية بالمديرية، تم تحرير محضر لخبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لنقص وزن الخبز، بينما شهدت إدارة تموين أبوتشت تحرير محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

أما إدارة تموين قفط، فقد حررت 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا لعدم وجود فواتير تضمن ضبط قاروصة سجائر، إلى جانب محضر آخر لبيع دقيق مدعم وضبط جوال زنة 50 كجم. وفي إدارة تموين مركز قنا، تم تحرير محضرين؛ أحدهما لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، والآخر لعدم الإعلان عن سعر أسطوانات البوتاجاز.

وفي إدارة تموين بندر قنا، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن الخبز الفينو. بينما ضبطت إدارة تموين نجع حمادي 15 جوال دقيق مخابز مدعم، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إدارة تموين فرشوط، تمت متابعة عمليات توريد القمح المحلي لصوامع وشون المركز، وتم تحرير محضر لبيع أسماك مملحة منتهية الصلاحية، وآخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضُبط خلاله قاروصة سجائر. أما إدارة تموين دشنا، فقد حررت محضرًا لعدم وجود فواتير وضُبط فيه 8 شيكارة أعلاف، إلى جانب 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما حررت إدارة تموين قوص 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات الدقيق. وقد شدد الأستاذ حسن القط على مديري الإدارات التموينية والمفتشين بضرورة استمرار المرور اليومي، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط أية مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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