الهيئة القومية للأنفاق: تنفيذ 65 ٪ من الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

كشف اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الاربعاء، عن إجمالي نسبة التنفيذ في الخط الاول من شبكة القطار السريع والتي وصلت إلى 65 ٪.

وتابع أن الشبكة تخلق محور تنموي لوجستي للربط بين البحرين، من ميناء السخنة والإسكندرية حتى تصل إلى مرسى مطروح.

محطة تبادلية بين القطار السريع والخفيف

وتابع رئيس القومية للأنفاق، أن محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من أكبر المحطات في شبكة القطار السريع، محطة تبادلية بين القطار السريع والخفيف للربط بينهم.

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى أن الخط الاول من القطار الكهربائي السريع سوف يعزز مصر كمركز تجاري عالمي لربط الموانئ شرقًا وغربًا ويهدف لنقل 40 مليون حاوية ترانزيت.

وتابع جويلي، أن الشبكة تربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وربط المناطق السياحية لتسهيل البرامج السياحية المتنوعة ويقدر السائح يتحرك في يوم واحد من الغردقة للأقصر وأسوان والعودة مرة أخرى الغردقة.

تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والجافة

وتابع أن شبكة القطار الكهربائي السريع تهدف إلى التكامل مع المطارات لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والجافة واللوجستية سوف يتم إنشاء مناطق لوجستية على المسار لنقل الموانئ الخام، تخلق محاور تنمية جديدة والرابط مع المدن الجديدة التي تم انشائها، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان.

وتابع أنه يتطابق مسار الخطين الاول والثاني من شبكة القطار السريع مع مخطط ممر التنمية الذي اقترح العالم المصري فاروق الباز الذي يهدف لتحقيق تنمية زراعية عمرانية تمتد من الإسكندرية إلى أبو سمبل.



واستعرض جويلي خطوط الشبكة حيث أن الخط الاول السخنة الإسكندرية العملين مطروح بـ 21 محطة بطول 660 كم، والثاني 6 اكتوبر - الأقصر - أبو سمبل 36 محطة بطول 1100 والثالث قنا سفاجا الغردقة 3 محطات بطول 175، ويعمل في الشبكة 41 قطار سريع بسرعة 250 كم و94 قطار إقليمي و41 جرار بضائع.

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