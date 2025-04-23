الأربعاء 23 أبريل 2025
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مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة وامتحانات شهر أبريل بالمدارس (صور)

مدير تعليم سوهاج
مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة

قام اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بزيارة مدرسة عبد الله وهبى الابتدائية ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية لمتابعة استقرار وانتظام العملية التعليمية وامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة وامتحانات شهر أبريل بالمدارس بالمحافظة 

 


وجه خلال الزيارة  بضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بكل دقة وشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمديري المدارس للتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات بالفصول الدراسية ومراجعة سجلات  التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية للطلاب ومتابعة سجلات حضور وغياب  الطلاب وأداء المعلمين للتأكد من استكمال المقررات الدراسية طبقا للخطة الزمنية المقررة.

 

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