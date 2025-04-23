ضبط تشكيل عصابي لسرقة كبائن الكهرباء بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سرقة كمية من المفاتيح والقواطع والبارات المصنوعة من النحاس من داخل كابينة كهرباء مخصصة لتشغيل أعمدة الإنارة بمنطقة التجمع الخامس.

سرقة كابينة كهرباء بالتجمع الخامس

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من المفاتيح والقواطع والبارات المصنوعة من النحاس من داخل كابينة كهرباء مخصصة لتشغيل أعمدة الإنارة بدائرة القسم، وذلك بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش – طبنجة صوت – عدد من الطلقات – الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الواقعة).

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الجريمة، وتصرفهم في المسروقات ببيعها لمالك مخزن خردة "سيئ النية".

وتمكنت القوات من ضبط مالك المخزن، وبتفتيشه عُثر بحوزته على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح والأسلاك الكهربائية – أغطية بالوعات – كشافات إنارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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