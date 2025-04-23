حبس عامل في قنا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 28 سبتمبر من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عمر.ا.ح، 40 عاما، تهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية استهدفت المتهم بعد ورود معلومات بقيامه بالاتجار في المواد المخدر، وضبط بحوزته كميات كبيرة من مادة الشابو المخدر، ومقص معدني وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 12680 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 4618 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

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