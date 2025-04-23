حريق في 3 منازل بقنا

نشب حريق، اليوم الأربعاء، في 3 منازل بقرية الياسنية قبلي بفاو بحري، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في 3 منازل بقرية الياسنية قبلي بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق 3 منازل ملك عبد الكريم.ع، والنميري.ع، وعلاء.م، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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