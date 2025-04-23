الأربعاء 23 أبريل 2025
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توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية وحرس الحدود السعودي

توقيع اتفاقية تعاون
توقيع اتفاقية تعاون

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، ممثلةً في أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

 

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وقع مذكرة التفاهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس  الأكاديمية العربية، واللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، المدير العام لحرس الحدود السعودي.

 

جاء ذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي حرس الحدود، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي الدكتورة عبير مراد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، ومنظومة أمن الحدود والنقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة في المجالين التدريبي والبحث العلمي.

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الأكاديمية العربية للعلوم الدكتور اسماعيل عبدالغفار والبحث العلمي حرس الحدود شايع بن سالم الودعاني

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